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Onda Cero: «Реал» готов включить Бэйла в сделку по Кейну

21.10.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» рассматривает возможность приобретения форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Как сообщает As со ссылкой на Onda Cero, мадридцы готовы включить в сделку полузащитника Гарета Бэйла.

«Реал» купил валлийца у лондонцев летом 2013 года за рекордные на тот момент 101 миллион евро.

 

 
 
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«Реал» рассматривает возможность приобретения форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

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