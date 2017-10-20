Onda Cero: «Реал» готов включить Бэйла в сделку по Кейну

рассматривает возможность приобретения форварда « Харри Кейна.

Как сообщает As со ссылкой на Onda Cero, мадридцы готовы включить в сделку полузащитника .

«Реал» купил валлийца у лондонцев летом 2013 года за рекордные на тот момент 101 миллион евро.