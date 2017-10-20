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Onda Cero: «Реал» готов включить Бэйла в сделку по Кейну
21.10.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает As со ссылкой на Onda Cero, мадридцы готовы включить в сделку полузащитника
«Реал» купил валлийца у лондонцев летом 2013 года за рекордные на тот момент 101 миллион евро.
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«Реал» рассматривает возможность приобретения форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
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