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Блашко получила украинский паспорт и, возможно, выступит за новую сборную в этом сезоне
21.10.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что биатлонистка
Напомним, что ранее Блашко выступала за сборную Беларуси.
«Блашко наконец получила украинский паспорт и поедет на последний предсезонный сбор с украинской командой.
Но еще ждем официальный ответ белорусской федерации, я у них был на прошлой неделе, обсуждали этот вопрос. У меня есть надежда, что она сможет выступать за нас уже в этом сезоне.
Не забывайте, что в Беларуси и президент любит и поддерживает биатлон, поэтому не так все просто с этим разрешением. Однако надеюсь, что Блашко сможет выступить на этапах Кубка мира», – сказал Брынзак.
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что биатлонистка Дарья Блашко получила украинский паспорт.
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