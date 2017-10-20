ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Блашко получила украинский паспорт и, возможно, выступит за новую сборную в этом сезоне

21.10.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что биатлонистка Дарья Блашко получила украинский паспорт.

Напомним, что ранее Блашко выступала за сборную Беларуси.

«Блашко наконец получила украинский паспорт и поедет на последний предсезонный сбор с украинской командой.

Но еще ждем официальный ответ белорусской федерации, я у них был на прошлой неделе, обсуждали этот вопрос. У меня есть надежда, что она сможет выступать за нас уже в этом сезоне.

Не забывайте, что в Беларуси и президент любит и поддерживает биатлон, поэтому не так все просто с этим разрешением. Однако надеюсь, что Блашко сможет выступить на этапах Кубка мира», – сказал Брынзак.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что биатлонистка Дарья Блашко получила украинский паспорт.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусская биатлонистка Блашко получила украинский паспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика