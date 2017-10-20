Блашко получила украинский паспорт и, возможно, выступит за новую сборную в этом сезоне

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что биатлонистка получила украинский паспорт.

Напомним, что ранее Блашко выступала за сборную Беларуси.

«Блашко наконец получила украинский паспорт и поедет на последний предсезонный сбор с украинской командой.

Но еще ждем официальный ответ белорусской федерации, я у них был на прошлой неделе, обсуждали этот вопрос. У меня есть надежда, что она сможет выступать за нас уже в этом сезоне.

Не забывайте, что в Беларуси и президент любит и поддерживает биатлон, поэтому не так все просто с этим разрешением. Однако надеюсь, что Блашко сможет выступить на этапах Кубка мира», – сказал Брынзак.