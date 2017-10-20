|
«Барселона» предложит Месси контракт до конца карьеры
21.10.2017 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Клуб предложит ему пожизненный контракт», – заявил исполнительный директор Оскар Грау.
Контракт 30-летнего аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.
Недавно каталонцы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» намерена продлить соглашение с нападающим Лионелем Месси до завершения его игровой карьеры.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии