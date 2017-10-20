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В последних семи матчах Савицкий набрал 7 очков по системе «гол+пас»

21.10.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче чемпионата Беларуси «Неман» разгромил «Гомель» (3:0).

Забитым голом в игре отличился полузащитник Павел Савицкий.

Всего на счету футболиста стало 13 мячей. У лидера списка бомбардиров чемпионата Михаила Гордейчука – 14 голов.

Добавим, что Савицкий в последних пяти матчах набрал 7 (5+2) очков. В последних трех играх полузащитник не уходил с поля без гола.

Подробную статистику выступлений 23-летнего полузащитника смотрите здесь.

 
Теги: Гомель
 
 
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В матче чемпионата Беларуси «Неман» разгромил «Гомель» (3:0).

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