|
Жозе Моуринью: «Когда лучшая команда побеждает, мне нечего сказать»
21.10.2017 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча премьер-лиги с «Хаддерсфилдом» (1:2).
«Победила команда, которая больше этого хотела. Когда лучшая команда побеждает, мне нечего сказать.
Не знаю, почему «Хаддерсфилд» хотел победить больше нас. Не буду публично критиковать своих игроков. Проанализирую встречу, если нужно будет, выскажу им все лично.
Я удивлен нашей игрой сегодня, не ждал подобного от команды. Победила команда, которая начала встречу с эмоциями, агрессией, желанием, они провели лучший матч в жизни.
Возможно, во втором тайме мы смотрелись лучше и могли сравнять счет, но мне кажется, что это заслуженное наказание за нашу плохую игру сегодня», – сказал Моуринью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча премьер-лиги с «Хаддерсфилдом» (1:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии