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Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Малагой»

21.10.2017 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 9-м туре испанской примеры «Валенсия» примет «Севилью», «Барселона» сыграет с «Малагой».

В воскресенье «Атлетико» проведет выездной матч с «Сельтой», а «Реал» будет принимать «Эйбар». 

Чемпионат Испании

9-й тур

Леванте – Хетафе 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
21 октября, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 58 Фажр, 1:1 – 62 Моралес.
ЛевантеФернандес, Постиго, Родригес, Педро Лопес (Барди, 46), Робер, Лерма, Кампанья (Дукуре, 86), Моралес, Луна, Нано (Алегрия, 53), Иви Лопес.
ХетафеГуаита, Кала, Антунеш, Суарес, Даконам (Бруно Гонсалес, 90), Фажр, Портильо, Бергара, Арамбарри (Мора, 75), Молина, Дьедиу (Кальдерон, 87).
Предупреждения:
Арамбарри (5), Кала (14), Лерма (42), Портильо (90).

 

Бетис – Алавес 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
21 октября, 17.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Санабрия, 2:0 – 75, автогол Руано.
БетисАдан, Манди, Тошка, Барраган, Амат, Камараса (Фабиан Руис, 73), Гарсия, Гуардадо, Санчес (Будебуз, 78), Кэмпбелл (Тельо, 62), Санабрия.
АлавесПачеко, Эли, Марипан (Катаи, 76), Вигарай, Руано, Торрес, Педраса, Ману Гарсия (Бурги, 80), Медран, Мубарак, Мунир (Кркич, 80).
Предупреждения:
Гарсия (30), Мунир (39), Амат (74), Мубарак (77).

 

Валенсия – Севилья 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
21 октября, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 43 Гонсалу Гедеш, 2:0 – 51 Дзадза, 3:0 – 85 Санти Мина, 4:0 – 90 Гонсалу Гедеш.
ВаленсияНето, Габриэл, Гайя, Монтойя, Мурильо, Солер (Тони Лато, 90), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза (Санти Мина, 70), Родриго (Перейра, 82).
СевильяРико, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Лангле (Коршья, 30), Банега, Писарро (Крон-Дели, 76), Васкес, Навас, Нолито (Сарабия, 68), Муриэль.
Предупреждения:
Нолито (9), Лангле (14), Писарро (27), Коршья (37), Дзадза (60), Парехо (88).

 

Барселона – Малага
Дата проведения
21 октября, 21.45, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Барселонатер Стеген, Маскерано, Динь, Умтити, Ракитич, Серджи Роберто, Бускетс, Иньеста, Деулофеу, Суарес, Месси.
МалагаАндрес Прието, Бесс, Хуанкар, Росалес, Эрнандес, Кеко, Чори Кастро, Ролон, Гонсалес, Пеньяранда, Ролан.

 

Вильярреал – Лас-Пальмас
Дата проведения
22 октября, 13.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Атлетико
Дата проведения
22 октября, 17.15, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика

 

Леганес – Атлетик
Дата проведения
22 октября, 19.30, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Эйбар
Дата проведения
22 октября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Эспаньол
Дата проведения
23 октября, 21.00, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика

 

Депортиво – Жирона
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Риасор»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
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В 9-м туре испанской примеры «Валенсия» примет «Севилью», «Барселона» сыграет с «Малагой».

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