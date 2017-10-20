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Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Малагой»
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В 9-м туре испанской примеры «Валенсия» примет «Севилью», «Барселона» сыграет с «Малагой».
В воскресенье «Атлетико» проведет выездной матч с «Сельтой», а «Реал» будет принимать «Эйбар».
Чемпионат Испании
9-й тур
- Дата проведения
-
21 октября, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
-
0:1 –
58 Фажр,
1:1 –
62 Моралес.
Леванте –
Фернандес, Постиго, Родригес, Педро Лопес (Барди, 46), Робер, Лерма, Кампанья (Дукуре, 86), Моралес, Луна, Нано (Алегрия, 53), Иви Лопес.
Хетафе –
Гуаита, Кала, Антунеш, Суарес, Даконам (Бруно Гонсалес, 90), Фажр, Портильо, Бергара, Арамбарри (Мора, 75), Молина, Дьедиу (Кальдерон, 87).
- Предупреждения:
-
Арамбарри
(5), Кала
(14), Лерма
(42), Портильо
(90).
- Дата проведения
-
21 октября, 17.15, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
-
1:0 –
13 Санабрия,
2:0 –
75, автогол Руано.
Бетис –
Адан, Манди, Тошка, Барраган, Амат, Камараса (Фабиан Руис, 73), Гарсия, Гуардадо, Санчес (Будебуз, 78), Кэмпбелл (Тельо, 62), Санабрия.
Алавес –
Пачеко, Эли, Марипан (Катаи, 76), Вигарай, Руано, Торрес, Педраса, Ману Гарсия (Бурги, 80), Медран, Мубарак, Мунир (Кркич, 80).
- Предупреждения:
-
Гарсия
(30), Мунир
(39), Амат
(74), Мубарак
(77).
- Дата проведения
-
21 октября, 19.30, «Месталья»
- Голы:
-
1:0 –
43 Гонсалу Гедеш,
2:0 –
51 Дзадза,
3:0 –
85 Санти Мина,
4:0 –
90 Гонсалу Гедеш.
Валенсия –
Нето, Габриэл, Гайя, Монтойя, Мурильо, Солер (Тони Лато, 90), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза (Санти Мина, 70), Родриго (Перейра, 82).
Севилья –
Рико, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Лангле (Коршья, 30), Банега, Писарро (Крон-Дели, 76), Васкес, Навас, Нолито (Сарабия, 68), Муриэль.
- Предупреждения:
-
Нолито
(9), Лангле
(14), Писарро
(27), Коршья
(37), Дзадза
(60), Парехо
(88).
- Дата проведения
-
21 октября, 21.45, «Камп Ноу»
Барселона –
тер Стеген, Маскерано, Динь, Умтити, Ракитич, Серджи Роберто, Бускетс, Иньеста, Деулофеу, Суарес, Месси.
Малага –
Андрес Прието, Бесс, Хуанкар, Росалес, Эрнандес, Кеко, Чори Кастро, Ролон, Гонсалес, Пеньяранда, Ролан.
- Дата проведения
-
23 октября, 21.00, «Аноэта»
- Дата проведения
-
23 октября, 22.00, «Риасор»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица примеры
Статистика примеры
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В 9-м туре испанской примеры «Валенсия» примет «Севилью», «Барселона» сыграет с «Малагой».
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