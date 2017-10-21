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Месси набрал 500 очков по системе «гол+пас» в чемпионате Испании

22.10.2017 01:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отдал голевую передачу на полузащитника Андреса Иньесту в матче с «Малагой» в 9-м туре чемпионата Испании.

Аргентинец набрал 500-е очко в примере по системе «гол+пас». На счету игрока 360 голов и 140 голевых передач в 391 матче чемпионата Испании.

Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отдал голевую передачу на полузащитника Андреса Иньесту в матче с «Малагой» в 9-м туре чемпионата Испании.

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