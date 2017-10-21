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НБА. «Мемфис» нанес поражение «Голден Стэйт», «Кливленд» проиграл «Орландо» и другие результаты

22.10.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

«Мемфис» дома сыграет с «Голден Стэйт», во встрече претендентов на высокие места на Западе «Юта» примет «Оклахома-Сити».

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Филадельфия 128:94 (36:19, 26:30, 40:22, 26:23)
Дата проведения
22 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика

Майами – Индиана 112:108 (26:31, 37:19, 28:26, 21:32)
Дата проведения
22 октября, 03.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Хьюстон – Даллас 107:91 (33:20, 29:19, 30:19, 15:33)
Дата проведения
22 октября, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Голден Стэйт 111:101 (31:26, 25:25, 32:20, 23:30)
Дата проведения
22 октября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика

Кливленд – Орландо 93:114 (18:36, 27:20, 20:32, 28:28)
Дата проведения
22 октября, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Сан-Антонио 77:87 (21:19, 17:22, 17:24, 22:22)
Дата проведения
22 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Детройт 107:111 (28:19, 36:32, 16:28, 27:32)
Дата проведения
22 октября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Портленд 113:110 (24:26, 36:29, 24:25, 29:30)
Дата проведения
22 октября, 03.30, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика

Юта – Оклахома-Сити 96:87 (21:14, 23:20, 30:23, 22:30)
Дата проведения
22 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика

Денвер – Сакраменто 96:79 (17:18, 25:16, 24:18, 30:27)
Дата проведения
22 октября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика

Клипперс – Финикс 130:88 (23:18, 35:26, 32:20, 40:24)
Дата проведения
22 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

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