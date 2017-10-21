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НБА. «Мемфис» нанес поражение «Голден Стэйт», «Кливленд» проиграл «Орландо» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
«Мемфис» дома сыграет с «Голден Стэйт», во встрече претендентов на высокие места на Западе «Юта» примет «Оклахома-Сити».
НБА
Регулярный чемпионат
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
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