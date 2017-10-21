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Ягр догнал Хоу и вышел на 2-е место по матчам в НХЛ и Кубке Стэнли

22.10.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Калгари» Яромир Ягр принял участие в игре с «Миннесотой» (2:4).

45-летний чех проводит 1924-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубках Стэнли (1716+208) и вышел на 2-е место в истории, сравнявшись с Горди Хоу (1767+157).

Лидирует по этому показателю Марк Мессье – 1992 игры (1756+236).

В 5 матчах текущего сезона Ягр набрал 2 (0+2) очка.

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Форвард «Калгари» Яромир Ягр принял участие в игре с «Миннесотой» (2:4).

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