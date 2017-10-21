|
Ягр догнал Хоу и вышел на 2-е место по матчам в НХЛ и Кубке Стэнли
22.10.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Калгари»
45-летний чех проводит 1924-й матч в регулярных чемпионатах
Лидирует по этому показателю Марк Мессье – 1992 игры (1756+236).
В 5 матчах текущего сезона Ягр набрал 2 (0+2) очка.
Эксклюзивные
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Калгари» Яромир Ягр принял участие в игре с «Миннесотой» (2:4).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии