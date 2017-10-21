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Агент Кисляка: «Было предложение от другого клуба из Беларуи. Сергей ответил: «Слушай, давай не будем устраивать цирк»

22.10.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Валериюс Мижигурскис рассказал о том, почему полузащитник Сергей Кисляк тренируется с минским «Динамо».

– Кисляк очень благодарен тренерскому штабу и руководству минского «Динамо» за возможность тренироваться с командой. Кисляк до сих пор поддерживает форму на базе клуба.

Когда трансфер в РФПЛ сорвался, он очень хотел помочь «Динамо» выиграть чемпионат. Этот клуб для него – не пустой звук. Если бы Сергей вернулся в Беларусь, то только в «Динамо». В этом году по нему было предложение от другого клуба из вашего чемпионата. Позвонил ему, сообщил эту новость. Сергей выслушал и ответил: «Слушай, давай не будем устраивать цирк».

– Предложение Кисляку поступало от «желто-синего» или «желто-черного» клуба?

– Какая разница? От желтого, – сказал Мижигурскис.

Почему Володько реально может уехать в Италию, а Кисляк до сих пор тренируется с минским «Динамо»

 
Теги: Новости
 
 
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Агент Валериюс Мижигурскис рассказал о том, почему полузащитник Сергей Кисляк тренируется с минским «Динамо».

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