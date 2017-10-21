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Чемпионат Беларуси. БГК против СКА

22.10.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

БГК имени Мешкова – СКА-Минск

22 октября, 16.30. Брест, ДС «Виктория»

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Турнирное положение: БГК – 13 очков (7 игр), СКА – 13 (7), Кронон – 8 (8), Машека – 4 (7), Гомель – 4 (8), Витязь – 2 (7).

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Чемпионат Беларуси БГК имени Мешкова – СКА-Минск 22 октября, 16.30.

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