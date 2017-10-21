|
Квалификация Евро U-17. Беларусь играет с Францией
22.10.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Могилеве проходит отборочный раунд чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в группе 6.
Квалификация Евро-2018 (U-17)
Отборочный раунд
Группа 6
Франция – Беларусь
22 октября, 12.00
Словения – Казахстан
22 октября, 18.00
Положение команд: Словения – 3 очка (1 матч), Франция – 3 (1), Казахстан – 0 (1), Беларусь – 0 (1).
В элитный раунд пройдут по две лучшие команды каждой отборочной группы, а также четыре лучшие из занявших третьи места в каждой из 13 групп.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве проходит отборочный раунд чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в группе 6.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии