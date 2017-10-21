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Квалификация Евро U-17. Беларусь играет с Францией

22.10.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Могилеве проходит отборочный раунд чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в группе 6.

Квалификация Евро-2018 (U-17)

Отборочный раунд

Группа 6

Франция – Беларусь

22 октября, 12.00

Словения – Казахстан

22 октября, 18.00 

Положение команд: Словения – 3 очка (1 матч), Франция – 3 (1), Казахстан – 0 (1), Беларусь – 0 (1).

В элитный раунд пройдут по две лучшие команды каждой отборочной группы, а также четыре лучшие из занявших третьи места в каждой из 13 групп.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве проходит отборочный раунд чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в группе 6.

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