Квалификация Евро U-17. Беларусь играет с Францией

В Могилеве проходит отборочный раунд чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в группе 6.

Квалификация Евро-2018 (U-17)

Отборочный раунд

Группа 6

Франция – Беларусь

22 октября, 12.00

Словения – Казахстан

22 октября, 18.00

Положение команд: Словения – 3 очка (1 матч), Франция – 3 (1), Казахстан – 0 (1), Беларусь – 0 (1).

В элитный раунд пройдут по две лучшие команды каждой отборочной группы, а также четыре лучшие из занявших третьи места в каждой из 13 групп.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.