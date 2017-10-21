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Чемпионат Украины. Киевское «Динамо» против «Шахтера», «Черноморец» Дулуба в гостях у «Стали»

22.10.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в чемпионате Украины киевское «Динамо» под руководством Александра Хацкевича сыграет с «Шахтером». Еще один белорусский специалист Олег Дулуб вместе с «Черноморцем» проведет матч со «Сталью».

Чемпионат Украины

13-й тур

Динамо Киев – Шахтер Донецк
Дата проведения
22 октября, 19.30, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сталь – Черноморец Одесса
Дата проведения
22 октября, 14.00, «Оболонь-Арена»
превью матча онлайн статистика

Таблица чемпионата Украины

 
 
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Сегодня в чемпионате Украины киевское «Динамо» под руководством Александра Хацкевича сыграет с «Шахтером».

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