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Чемпионат Украины. Киевское «Динамо» против «Шахтера», «Черноморец» Дулуба в гостях у «Стали»
22.10.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в чемпионате Украины киевское «Динамо» под руководством Александра Хацкевича сыграет с «Шахтером». Еще один белорусский специалист Олег Дулуб вместе с «Черноморцем» проведет матч со «Сталью».
Чемпионат Украины
13-й тур
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Сегодня в чемпионате Украины киевское «Динамо» под руководством Александра Хацкевича сыграет с «Шахтером».
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