Мижигурскис о невызове Бордачева в сборную: «Эта ситуация совсем непонятна. По-моему, наблюдаем какой-то цирк»

Агент Валериюс Мижигурскис поделился мнением о невызове защитника солигорского Максима Бордачева в сборную Беларуси.

«Эта ситуация мне совсем непонятна. Когда Максим не травмирован, он играет за «Шахтер» от звонка до звонка. В такой ситуации один из двух солигорских фланговых защитников, которые вызываются в сборную, сидит на скамейке. О каком спортивном принципе отбора в сборную идет речь? Понимаю, если бы Матвейчик или Бурко был на лет десять младше Бордачева, тогда можно было бы говорить о какой-то перспективе. По-моему, сейчас мы наблюдаем какой-то цирк.

Общался с руководством «Шахтера» по поводу Максима. Бордачевым очень довольны, как в футбольном, так и в человеческом плане. Он пользуется большим авторитетом в коллективе», – сказал Мижигурскис.

Почему Володько реально может уехать в Италию, а Кисляк до сих пор тренируется с минским «Динамо»