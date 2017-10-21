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Мижигурскис о невызове Бордачева в сборную: «Эта ситуация совсем непонятна. По-моему, наблюдаем какой-то цирк»
22.10.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агент Валериюс Мижигурскис поделился мнением о невызове защитника солигорского
«Эта ситуация мне совсем непонятна. Когда Максим не травмирован, он играет за «Шахтер» от звонка до звонка. В такой ситуации один из двух солигорских фланговых защитников, которые вызываются в сборную, сидит на скамейке. О каком спортивном принципе отбора в сборную идет речь? Понимаю, если бы Матвейчик или Бурко был на лет десять младше Бордачева, тогда можно было бы говорить о какой-то перспективе. По-моему, сейчас мы наблюдаем какой-то цирк.
Общался с руководством «Шахтера» по поводу Максима. Бордачевым очень довольны, как в футбольном, так и в человеческом плане. Он пользуется большим авторитетом в коллективе», – сказал Мижигурскис.
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Мижигурскис о невызове Бордачева в сборную: «Эта ситуация совсем непонятна. По-моему, наблюдаем какой-то цирк»
Агент Валериюс Мижигурскис поделился мнением о невызове защитника солигорского «Шахтера» Максима Бордачева в сборную Беларуси.
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