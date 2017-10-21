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Артем Милевский: «Поначалу был против смены гражданства и хотел играть за сборную Беларуси»
22.10.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий брестского
«У меня потихонечку получается отдавать дань белорусскому футболу. Всегда хотел поиграть на родине. На самом деле, накануне перехода в брестское «Динамо» по ночам не мог заснуть, переживал, как меня встретят болельщики, пойдет ли здесь игра. Конечно, если бы не забивал голы и не отдавал голевые передачи, то и отношение людей ко мне было бы совершенно другим.
Поначалу я сам был против смены гражданства и хотел играть за сборную Беларуси. Но в киевской академии Павла Яковенко тренеры сформировали сильный состав из футболистов, которые в будущем должны были стать основой сборной Украины. Белорусская сборная не добивалась высоких результатов, у нее не было шансов выступать на таких первенствах. Получив украинский паспорт, я пробился на все топ-турниры — от молодежных чемпионатов Европы до взрослого чемпионата мира и Лиги чемпионов.
Украина дала мне многое. Это вторая родина, где партнеры по команде стали моими хорошими друзьями. Если бы я сменил гражданство в 20 лет, возможно, это были бы другие эмоции. Но я переехал туда молодым парнем, поэтому Украина успела стать для меня по значимости такой же, как Беларусь.
Помню, в семье все очень переживали. Папа нервничал, что у меня будет украинский паспорт. Он настоящий патриот, поэтому не мог с легкостью отпустить эту ситуацию. Хотел всегда видеть меня на минском стадионе «Динамо» в футболке сборной Беларуси. А мама реагировала спокойнее и рассуждала как любая любящая мать: если сыну хорошо, то и ей хорошо», – сказал Милевский.
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский объяснил, почему поменял гражданство.
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