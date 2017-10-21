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Начальник реконструкции стадиона «Динамо»: «Тестовые соревнования планируется провести в июне»

22.10.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Начальник реконструкции минского стадиона «Динамо» Александр Лащ рассказал, с какими проблемами столкнулись во время работ.

«Все металлоконструкции, которые смонтированы на «Динамо», белорусского производства. Да, поначалу были недочеты, споры, обсуждения, даже истерики с обеих сторон. Объект ведь уникальный, ни одной прямой линии там нет, и даже разработать соответствующую документацию было очень непростой задачей. Но в итоге и производители научились, и мы смогли приспособиться. Видите же: почти построили, и теперь приобретенный опыт сможем использовать на других объектах.

Тестовые соревнования, как нам известно, на «Динамо» планируется провести в июне, и по технологии, если газон будет уложен, к примеру, в мае, времени ему должно хватить. Разминочный же стадион, который уже в нынешнем году будет полностью готов, мы застелим в самом начале весны, и проблем гарантированно не будет», – сказал Лащ.

Стадион «Динамо» примет церемонию открытия и закрытия II Европейских игр, также здесь пройдут соревнования по легкой атлетике.

 
 
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Начальник реконструкции минского стадиона «Динамо» Александр Лащ рассказал, с какими проблемами столкнулись во время работ.

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