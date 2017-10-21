Каха Каладзе избран мэром Тбилиси

Бывший защитник , кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», экс-министр энергетики Каха Каладзе стал мэром Тбилиси.

После обработки бюллетеней со всех избирательных участков города он получил 51,06% голосов.

Каладзе опередил независимого кандидата Алеко Элисашвили, набравшего 17,46% голосов.

Второй не потребовался, так как Каладзе набрал более 50% голосов.

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