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Горячевских, Буйницкий и еще 24 игрока отправились в составе минского «Динамо» на матчи против «Витязя», ЦСКА, «Йокерита» и рижского «Динамо»

22.10.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» отправилось в турне по маршруту Подольск — Москва — Хельсинки — Рига.

Главный тренер «зубров» Горди Дуайер включил в выездной состав 26 хоккеистов.

Вратари: Степан Горячевских, Михаил Карнаухов, Юнас Энрот.

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Коробов, Никита Устиненко, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич.

Нападающие: Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Шарль Лингле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джек Скилли, Андрей Степанов, Джастин Фонтэйн, Куинтон Хауден, Егор Шарангович.

Отметим, что дома остался Евгений Лисовец, который продолжает восстанавливаться после травмы, а также командированные в «Динамо-Молодечно» Дмитрий Амброжейчик и Данила Карабань.

В рамках выезда «зубры» сыграют с «Витязем» (23 октября, 19:30), ЦСКА (25 октября, 19:30), «Йокеритом» (27 октября, 18:30) и рижским «Динамо» (29 октября, 18:00).

 
 
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