Милевский об уходе Хацкевича из сборной Беларуси: «В АБФФ сами не знают, чего хотят»

Нападающий брестского Артем Милевский поделился мнением об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера сборной Беларуси.

«Хацкевич позвонил поздравить меня с переходом (в брестское «Динамо» – прим.). Александр Николаевич порадовался, что я не сдаюсь, не опускаю руки. Было приятно.

Когда видимся с ним, то не говорим о футболе. Нам есть что вспомнить и над чем посмеяться. Я пришел в основу киевского «Динамо» совсем молодым пацаном, а Саша Хацкевич и Валик Белькевич уже были опытными футболистами. Конечно, помогали мне — мы же все из Минска. У меня всегда была развита субординация по отношению к старшим. Прислушивался к их советам, выполнял просьбы. Сейчас молодежь реагирует по-другому: «Че это я буду таскать фишки?». А мы спокойно это делали.

Уход Хацкевича из сборной? В сами не знают, чего хотят. Все прекрасно понимали, что у белорусов нет шансов выйти из группы с Францией, Швецией и Нидерландами. Нереально было требовать от Хацкевича первого места в группе, из которой даже Нидерланды не смогли пробиться в стыковые матчи. Ему надо было дать поработать два-три цикла, а не, образно говоря, две-три игры», – сказал Милевский.