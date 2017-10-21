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Милевский об уходе Хацкевича из сборной Беларуси: «В АБФФ сами не знают, чего хотят»

22.10.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера сборной Беларуси.

«Хацкевич позвонил поздравить меня с переходом (в брестское «Динамо» – прим.). Александр Николаевич порадовался, что я не сдаюсь, не опускаю руки. Было приятно.

Когда видимся с ним, то не говорим о футболе. Нам есть что вспомнить и над чем посмеяться. Я пришел в основу киевского «Динамо» совсем молодым пацаном, а Саша Хацкевич и Валик Белькевич уже были опытными футболистами. Конечно, помогали мне — мы же все из Минска. У меня всегда была развита субординация по отношению к старшим. Прислушивался к их советам, выполнял просьбы. Сейчас молодежь реагирует по-другому: «Че это я буду таскать фишки?». А мы спокойно это делали.

Уход Хацкевича из сборной? В АБФФ сами не знают, чего хотят. Все прекрасно понимали, что у белорусов нет шансов выйти из группы с Францией, Швецией и Нидерландами. Нереально было требовать от Хацкевича первого места в группе, из которой даже Нидерланды не смогли пробиться в стыковые матчи. Ему надо было дать поработать два-три цикла, а не, образно говоря, две-три игры», – сказал Милевский.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера сборной Беларуси.

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