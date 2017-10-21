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Милевский об уходе Хацкевича из сборной Беларуси: «В АБФФ сами не знают, чего хотят»
22.10.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий брестского
«Хацкевич позвонил поздравить меня с переходом (в брестское «Динамо» – прим.). Александр Николаевич порадовался, что я не сдаюсь, не опускаю руки. Было приятно.
Когда видимся с ним, то не говорим о футболе. Нам есть что вспомнить и над чем посмеяться. Я пришел в основу киевского «Динамо» совсем молодым пацаном, а Саша Хацкевич и Валик Белькевич уже были опытными футболистами. Конечно, помогали мне — мы же все из Минска. У меня всегда была развита субординация по отношению к старшим. Прислушивался к их советам, выполнял просьбы. Сейчас молодежь реагирует по-другому: «Че это я буду таскать фишки?». А мы спокойно это делали.
Уход Хацкевича из сборной? В
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера сборной Беларуси.
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