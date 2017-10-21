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Сергей Гуренко: «После выхода Сароки рухнула вся структура игры. У меня нет незаменимых футболистов»

22.10.2017 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча со «Славией» (0:0).

– Что здесь можно сказать? Случаются такие матчи, когда полностью доминируешь и имеешь много моментов. Но мастерство не позволило нам сегодня победить. Желание у ребят было, в некоторых моментах даже перехлестывало. Опять же так получилось, что замены, которые я сделал в перерыве и после, не повлияли на исход матча, даже где-то, может быть, не сработали.

– Сарока во втором матче подряд остался в запасе…

– Я ему во втором матче подряд даю шанс выйти и доказать, что он достоин играть в стартовом составе. В первой игре он вышел безобразно, и сегодня после его выхода рухнула вся структура игры. Вот мой ответ. У меня нет незаменимых футболистов, – сказал Гуренко.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча со «Славией» (0:0).

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