Сергей Гуренко: «После выхода Сароки рухнула вся структура игры. У меня нет незаменимых футболистов»

Главный тренер минского Сергей Гуренко прокомментировал результат матча со «Славией» (0:0).

– Что здесь можно сказать? Случаются такие матчи, когда полностью доминируешь и имеешь много моментов. Но мастерство не позволило нам сегодня победить. Желание у ребят было, в некоторых моментах даже перехлестывало. Опять же так получилось, что замены, которые я сделал в перерыве и после, не повлияли на исход матча, даже где-то, может быть, не сработали.

– Сарока во втором матче подряд остался в запасе…

– Я ему во втором матче подряд даю шанс выйти и доказать, что он достоин играть в стартовом составе. В первой игре он вышел безобразно, и сегодня после его выхода рухнула вся структура игры. Вот мой ответ. У меня нет незаменимых футболистов, – сказал Гуренко.