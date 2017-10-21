Юрий Пунтус: «Найдутся команды похуже нас и они займут эти два неудачных места»

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус положительно оценил итог матча с минским (0:0).

– Ребята сегодня заслуживают похвалы за самоотдачу, за единство, за желание не проиграть. Конечно, если бы к этому приложить мастерство в хорошем понимании этого слова… Хотя нам везло: и вратарь удачно играл, и защитники ложились под амбразуру, но моментов у нас тоже было достаточно. Мы хорошо убегали в контратаки – и, если бы исполнительское мастерство наших молодых ребят было повыше, сегодня мы могли забивать не один гол. Но я очень доволен очку, потому что вы знаете, на каком месте мы находимся и какая у нас ситуация.

И сегодня, и раньше говорил своему руководству, что свою уверенность мы намного не поправили, потому что, насколько я знаю, «Ислочь» выигрывает в Слуцке (на момент пресс-конференции в матче «Ислочи» и «Слуцка» счет был 2:1 – прим.) – и они приблизились к нам еще ближе. Но неуверенности в том, что наша команда заслуживает и останется в высшей лиге, у меня нет и не будет. Я вижу, как ребята могут играть, поэтому мне кажется, что найдутся команды похуже нас – никого не обижаю – и они займут эти два неудачных места. Мы сами себя загнали в такую ситуацию, когда другой задачи, кроме набора очков и выхода из этой зоны не ставится.

Я считаю, что мы приобрели очко, а не потеряли два, потому что мы играли с претендентом на чемпионство. Но мы ему не уступили. Да, они имели территориальное преимущество – но было бы неправильно, доминируй вы в плане владения мячом. Но мы не отбились – мы удержали и оказали сопротивление. Игра наверняка должна была понравиться нейтральному болельщику. Ну и понятно, что те, кто переживал за «Динамо», расстроились.

- Вы сделали две замены в компенсированное время, чтобы удержать счет (в добавленное время была сделана одна замена, вторая готовилась – прим.)

– Я был удовлетворен – замену делал только, чтобы тактически потянуть время. Мы хотели сберечь ничью. Если бы не так, все ребята могли доиграть до конца, – сказал Пунтус.