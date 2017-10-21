|
Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Плишкова обыграла Винус, Мугуруса – Остапенко
22.10.2017 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Итоговый турнир WTA стартует матчами Белой группы.
WTA Finals
Сингапур
22 – 29 октября 2017
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Групповой этап
Белая группа
Красная группа
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоговый турнир WTA стартует матчами Белой группы.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии