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Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Плишкова обыграла Винус, Мугуруса – Остапенко

22.10.2017 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Итоговый турнир WTA стартует матчами Белой группы.

WTA Finals

Сингапур

22 – 29 октября 2017

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Групповой этап

Белая группа

 

Теннисистка ГМ КП ВУ АО Матчи Сеты
Гарбинье Мугуруса       63  64  1-0 2-0
Каролина Плишкова     62  62    1-0 2-0
Винус Уильямс   26  26      0-1 0-2
Алена Остапенко 36  46        0-1  0-2

 

Каролина Плишкова (Чехия)  Винус Уильямс (США)
6:26:2
Дата проведения
22 октября, 10.20
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Алена Остапенко (Латвия)
6:36:4
Дата проведения
22 октября, 12.42
Онлайн матча

 

Красная группа

 

Теннисистка СХ ЭС КВ КГ Матчи Сеты
Симона Халеп         0-0 0-0
Элина Свитолина         0-0 0-0
Каролин Возняцки         0-0 0-0
Каролин Гарсия         0-0  0-0 

 

Симона Халеп (Румыния)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
23 октября, 12.30
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина)  Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
23 октября, 14.00
Онлайн матча

 

 
 
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