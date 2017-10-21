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Бывший врач олимпийской сборной Китая: «Все китайские спортсмены в 80-х и 90-х годах применяли допинг»

22.10.2017 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший врач олимпийской сборной Китая Сюэ Иньсянь сообщила, что все китайские спортсмены в 80-х и 90-х годах применяли допинг.

По ее словам, в стране существовала государственная допинг-система. Запрещенные вещества употребляли все спортсмены с 11 лет.

Это касалось более 10 000 спортсменов из всех летних олимпийских видов спорта.

«Все медали, которые китайцы завоевали в то время, были выиграны под допингом. Их нужно вернуть обратно. Люди в Китае верили в допинг. Если ты употребляешь запрещенные вещества, то ты достоин защищать флаг страны на соревнованиях. Все, кто выступали против допинга, теперь сидят в тюрьме.

Если спортсмен отказывался принимать допинг, то его выкидывали из команды», – рассказала Иньсянь.

Спортсмены многократно тестировались на допинг своими лабораториями, а когда результат из положительного становился отрицательным – их отправляли на международные соревнования. Была даже условная фраза – «Бабушка уже дома» – которая означала, что тесты спортсмена отрицательные.

Также Иньсянь сообщила, что перед Пекином-2008 власти страны угрожали ей, заставляя молчать о допинговой системе в стране.

«Они хотели сделать так, чтобы я замолчала. Постоянно приходили ко мне, звонили мне домой. Мои сыновья потеряли работу из-за этого», – отметила Иньсянь.

Сейчас Иньсянь живет в Германии, где два года назад попросила политического убежища.

 
 
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Бывший врач олимпийской сборной Китая Сюэ Иньсянь сообщила, что все китайские спортсмены в 80-х и 90-х годах применяли допинг.

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