Виталий Павлов: «Потеряли очень важные очки, ведь борьба за четвертое место в самом разгаре»

Главный тренер Виталий Павлов прокомментировал домашнее поражение от (1:3).

– Как я могу оценить этот матч? В целом, наверное, мы поражения не заслуживали. Контролировали мяч, создавали моменты, но пропустили с собственных ошибок. Но это футбол — он ошибок не прощает. Мы потеряли очень важные очки, ведь борьба за четвертое место в самом разгаре. Будем разбирать эту игру и готовиться к следующей.

– Можно ли сказать, что «Ислочь» сегодня вас чем-то удивила?

– Нет, готовясь к игре, я смотрел матчи этой команды. Наблюдал я и за последней игрой клуба против «Днепра». Понятно, что проводить третий матч за неделю этой команде тяжело — мобильности, по сравнению с прошлой встречей, было меньше. Но, еще раз повторюсь, все решили наши ошибки в обороне, – сказал Павлов.