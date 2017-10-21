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Виталий Павлов: «Потеряли очень важные очки, ведь борьба за четвертое место в самом разгаре»
22.10.2017 18:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
– Как я могу оценить этот матч? В целом, наверное, мы поражения не заслуживали. Контролировали мяч, создавали моменты, но пропустили с собственных ошибок. Но это футбол — он ошибок не прощает. Мы потеряли очень важные очки, ведь борьба за четвертое место в самом разгаре. Будем разбирать эту игру и готовиться к следующей.
– Можно ли сказать, что «Ислочь» сегодня вас чем-то удивила?
– Нет, готовясь к игре, я смотрел матчи этой команды. Наблюдал я и за последней игрой клуба против «Днепра». Понятно, что проводить третий матч за неделю этой команде тяжело — мобильности, по сравнению с прошлой встречей, было меньше. Но, еще раз повторюсь, все решили наши ошибки в обороне, – сказал Павлов.
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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал домашнее поражение от «Ислочи» (1:3).
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