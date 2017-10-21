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Виталий Жуковский: «Возвращаемся в борьбу за то, чтобы остаться в высшей лиге»

22.10.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский дал оценку гостевой победе над «Слуцком» (3:1).

«Буду немногословен. Без эмоций, мы возвращаемся в борьбу за то, чтобы остаться в высшей лиге. «Славия» — серьезная команда, которая неделю назад навязала борьбу «Слуцку» а сегодня отобрала очки у минского «Динамо».

Что касается игры, то я считаю, что результат справедлив. Да, мяч был не под нашим контролем, да, мы уступили в количестве ударов. Но с другой стороны, в матче с «Крумкачамі» нанесли 31 удар по воротам и сыграли вничью. А здесь ударили, не знаю, раз 5-6 и забили три мяча. Далее у нас матч с минским «Динамо» — тяжелая встреча, к которой мы основательно подготовимся», – сказал Жуковский.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский дал оценку гостевой победе над «Слуцком» (3:1).

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