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НБА. «Бруклин» примет «Атланту», «Оклахома-Сити» – «Миннесоту» и другие матчи

22.10.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет «Атланту», «Оклахома-Сити» – «Миннесоту», «Лейкерс» – «Новый Орлеан».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Атланта
Дата проведения
22 октября, 22.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

 

Оклахома-Сити – Миннесота
Дата проведения
23 октября, 02.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

 

Лейкерс – Новый Орлеан
Дата проведения
23 октября, 04.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет «Атланту», «Оклахома-Сити» – «Миннесоту», «Лейкерс» – «Новый Орлеан».

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