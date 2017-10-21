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НБА. «Бруклин» примет «Атланту», «Оклахома-Сити» – «Миннесоту» и другие матчи
22.10.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет «Атланту», «Оклахома-Сити» – «Миннесоту», «Лейкерс» – «Новый Орлеан».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет «Атланту», «Оклахома-Сити» – «Миннесоту», «Лейкерс» – «Новый Орлеан».
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