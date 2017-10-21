Игорь Папруга: «Добавляло ли острое видеопревью БГК мотивации? Они просто удачно сделали пиар»

Главный тренер СКА Игорь Папруга поделился эмоциями после победы над БГК (33:23).

- Плюс 10 в матче с БГК – это вообще неожиданно.

– В гандболе разницы нет, выиграть мяч или 10. Просто сегодня сложилось так, что выиграли много. Это, конечно, не означает, что такая разница в классе команд. Рад, что получилась напряженная игра, в которой мы победили.

- Часто исходы матчей решает Кулеш. В этот раз себя проявили другие исполнители?

– Здорово проявили себя в защите, выполнили все. У команды были энергетика, желание бороться. Не проигрывали единоборства.

- Вы здорово провели второй тайм. В чем секрет?

– Готовились к матчу как обычно. Мы были на Брестчине, в Малорите, где созданы прекрасные условия. Погода способствовала восстановлению, команда находилась вместе. Жили предстоящей игрой. Доволен, что все так получилось.

- Удивились бы, если бы тренер перед игрой сказал вам, что победите 33:23?

– Всегда нужно верить в победу. Но игра кажется легкой только по счету. В действительности, она была напряженной и трудной. Счет не отображает в этом случае все.

- Матчи с БГК можно назвать матчами за 6 очков?

– Это журналисты придумывают подобные определения. Мы готовимся к каждому матчу. Разбираем их, учимся по шагам. Молодые игроки прогрессируют, и я рад, что без провалов.

- Судя по эмоциям игроков, это была сверхпринципиальная победа.

– Конечно, у игроков есть эмоции. Здорово, что они раскрепостились и свободно выплескивают их.

- Острый ролик БГК перед матчем добавлял дополнительной мотивации?

– Каждый спортсмен должен сосредоточиться на своей работе, пиар-менеджеры – на своей. Просто они удачно сделали пиар. Можно было доработать, чтобы тот солдат в концовке сказал, что болеет за СКА. И снять сегодня его лицо. В общем, у каждого своя работа, – сказал Папруга.

Напомним, перед матчем БГК – СКА брестчане сделали видеоанонс, в котором обыграли СКА как спортивный клуб армии. По сюжету, солдаты готовились отправиться на гандбол поддерживать БГК. В конце ролика солдат с метлой в руках заявил командиру, что ему по душе футбол.

«Армия за БГК!» Оригинальное превью к матчу БГК и СКА