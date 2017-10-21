Марек Зуб: «С учетом ситуации в турнирной таблице и того, что произошло в последнее время – очень важные три очка для нас»

Главный тренер Марек Зуб оценил игру команды в матче с «Витебском» (2:1).

«С учетом ситуации в турнирной таблице и того, что произошло в последнее время – очень важные три очка для нас. Я имею в виду, что предыдущую очень важную игру дома – с – мы проиграли. Поэтому во встрече с «Витебском» важно было не терять очков.

Готовясь к этой игре, знали что она будет очень тяжела. Потому что , с моей точки зрения, команда очень сильная, прежде всего, дома. Сегодня получилось, что первый тайм был решающий. Мы быстро смогли забить 2 гола. И, считаю, это был очень важный момент для всей игры. После чего сопернику трудно было вернуться в нормальный ритм игры.

После перерыва мы старались найти возможность для контратак, однако не получилось. Пропустили гол, и в конце матча было опасно у наших ворот. Но игра завершилась нашей победой. И мы смотрим вперед», – сказал Зуб.