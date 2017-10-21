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Марек Зуб: «С учетом ситуации в турнирной таблице и того, что произошло в последнее время – очень важные три очка для нас»
22.10.2017 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«С учетом ситуации в турнирной таблице и того, что произошло в последнее время – очень важные три очка для нас. Я имею в виду, что предыдущую очень важную игру дома – с
Готовясь к этой игре, знали что она будет очень тяжела. Потому что
После перерыва мы старались найти возможность для контратак, однако не получилось. Пропустили гол, и в конце матча было опасно у наших ворот. Но игра завершилась нашей победой. И мы смотрим вперед», – сказал Зуб.
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Марек Зуб: «С учетом ситуации в турнирной таблице и того, что произошло в последнее время – очень важные три очка для нас»
Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб оценил игру команды в матче с «Витебском» (2:1).
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