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Марек Зуб: «С учетом ситуации в турнирной таблице и того, что произошло в последнее время – очень важные три очка для нас»

22.10.2017 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб оценил игру команды в матче с «Витебском» (2:1).

«С учетом ситуации в турнирной таблице и того, что произошло в последнее время – очень важные три очка для нас. Я имею в виду, что предыдущую очень важную игру дома – с «Динамо» – мы проиграли. Поэтому во встрече с «Витебском» важно было не терять очков.

Готовясь к этой игре, знали что она будет очень тяжела. Потому что «Витебск», с моей точки зрения, команда очень сильная, прежде всего, дома. Сегодня получилось, что первый тайм был решающий. Мы быстро смогли забить 2 гола. И, считаю, это был очень важный момент для всей игры. После чего сопернику трудно было вернуться в нормальный ритм игры.

После перерыва мы старались найти возможность для контратак, однако не получилось. Пропустили гол, и в конце матча было опасно у наших ворот. Но игра завершилась нашей победой. И мы смотрим вперед», – сказал Зуб.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб оценил игру команды в матче с «Витебском» (2:1).

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