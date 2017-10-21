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Виктор Гончаренко о судействе: «Почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактические схемы»
22.10.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча против «Зенита» (0:0) в матче 14-го тура чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Получилась хорошая игра. После «Базеля» мы улучшили качество игры и качество движения. Не хватало остроты и у наших ворот, и у зенитовских. По накалу получился отличный матч, но многовато было необоснованных желтых карточек.
– Он делает много правильных вещей. Он учится работать под давлением с мячом против сильного соперника. Единственное: хотелось бы, чтобы он участвовал и в завершении атак, а не только в их развитии.
– Нужно смотреть повторы. Накал был высок, было много единоборств. Когда играют такие команды, лучше, когда они заканчивают в равных составах.
– Это эмоции, ничего в раздевалке мы не просили. Разница между аккуратностью и мягкотело может проявится, поэтому в таком матче жалеть себя не стоит.
– Почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактические схемы, как играли в центре Мевля и Маммана? Всех интересуют околофутбольные моменты
– Какая роль была у Кучаева? Почему в заявку не попал Оланаре?
– Нам нужно было закрыть центр поля и оказывать давление на флангах. Эту роль исполнил Кучаев. Оланаре в протоколе сегодня не было, но вышли другие ребята, – заявил Гончаренко.
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Виктор Гончаренко о судействе: «Почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактические схемы»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча против «Зенита» (0:0) в матче 14-го тура чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru...
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