МИНСК, 22 окт — Sputnik. Баскетболисты столичного клуба "Цмокi-Мiнск" обыграли "Астану" в матче нового сезона Единой лиги ВТБ, поединок состоялся в воскресенье в Минске.

Сначала на площадке доминировали гости и выиграли первую четверть. Но "драконы" не сдались и сумели перехватить инициативу. Итог — победа со счетом 75:66.

В следующий раз подопечные Александра Крутикова сразятся с пермской "Пармой". Матч состоится в Минске 29 октября.

Ранее на выезде баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Химкам" со счетом 55:83. Затем неудачей завершился поединок с московским ЦСКА. Россияне победили со счетом 54:90.