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Игроки "Цмокi-Мiнск" одержали первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ
22.10.2017 19:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Баскетболисты столичного клуба "Цмокi-Мiнск" обыграли "Астану" в матче нового сезона Единой лиги ВТБ, поединок состоялся в воскресенье в Минске.
Сначала на площадке доминировали гости и выиграли первую четверть. Но "драконы" не сдались и сумели перехватить инициативу. Итог — победа со счетом 75:66.
В следующий раз подопечные Александра Крутикова сразятся с пермской "Пармой". Матч состоится в Минске 29 октября.
Ранее на выезде баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Химкам" со счетом 55:83. Затем неудачей завершился поединок с московским ЦСКА. Россияне победили со счетом 54:90.
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Минчане неудачно провели два предыдущих матча, проиграв "Химкам" и ЦСКА.
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