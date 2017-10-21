ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игроки "Цмокi-Мiнск" одержали первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

22.10.2017 19:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Баскетболисты столичного клуба "Цмокi-Мiнск" обыграли "Астану" в матче нового сезона Единой лиги ВТБ, поединок состоялся в воскресенье в Минске.

Сначала на площадке доминировали гости и выиграли первую четверть. Но "драконы" не сдались и сумели перехватить инициативу. Итог — победа со счетом 75:66.

В следующий раз подопечные Александра Крутикова сразятся с пермской "Пармой". Матч состоится в Минске 29 октября.

Ранее на выезде баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Химкам" со счетом 55:83. Затем неудачей завершился поединок с московским ЦСКА. Россияне победили со счетом 54:90.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане неудачно провели два предыдущих матча, проиграв "Химкам" и ЦСКА.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктор Гончаренко о судействе: «Почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактические схемы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика