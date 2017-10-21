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Сергей Бебешко: «Перед каждой игрой со СКА приходится варьировать состав, учитывая лимит на легионеров»
22.10.2017 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко оценил игру команды в матче со СКА (23:33).
«Игра с
Во втором тайме мы попытались использовать защиту 3-2-1 с Сельвесюком, которую мы не много раз наигрывали. Но у нас другого выхода нет. Перед каждой игрой с
Будем готовиться к следующим матчам очень серьезно. Попытаемся найти больше времени на подготовку. Либо будем жертвовать СЕХА-лигой. Ясно, что играть в трех турнирах удачно очень непросто. Думаю, что сегодняшний матч стал ярким тому подтверждением.
Игр много, плюс разъезды. Естественно, что соперник, не имея такого графика, был гораздо свежее. Ни на кого вину не перекладываю. Вина за поражение, прежде всего, на мне. Будем работать. Впереди шесть игр с этим соперником в чемпионате. Повторюсь – это была наша самая плохая игра против СКА. Хорошо, что она случилась сейчас, а не в конце сезона», – сказал Бебешко.
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Сергей Бебешко: «Перед каждой игрой со СКА приходится варьировать состав, учитывая лимит на легионеров»
Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко оценил игру команды в матче со СКА (23:33).
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