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Сергей Бебешко: «Перед каждой игрой со СКА приходится варьировать состав, учитывая лимит на легионеров»

22.10.2017 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко оценил игру команды в матче со СКА (23:33).

«Игра с Минском для нас всегда важная и принципиальная. Времени на подготовку было не очень много, учитывая наш напряженный график. Сегодня была наша худшая игра. Ничего не получалось, мяч валился из рук. Хотя в первом тайме неплохо сыграли в защите, Пешич нормально отбивал. Но в нападении не получилось – либо Мороз отбивал, либо совсем не получались атаки. Естественно, ребята начали нервничать. Видно было, что не ожидали такого поворота событий.

Во втором тайме мы попытались использовать защиту 3-2-1 с Сельвесюком, которую мы не много раз наигрывали. Но у нас другого выхода нет. Перед каждой игрой с Минском приходится варьировать состав, учитывая лимит на легионеров. В этом году он ощутимо по нам ударил. Учитывая, что нагрузка на белорусских игроков ложится очень большая и в Лиге чемпионов, к таким играм они подходят не совсем в хорошей форме. Были проблемы у Кулака после игры с «Войводиной». Повредил немного плечо. Решили поберечь. Но не думаю, что он сегодня внес бы какой-то перелом. Был плохой день для всей команды.

Будем готовиться к следующим матчам очень серьезно. Попытаемся найти больше времени на подготовку. Либо будем жертвовать СЕХА-лигой. Ясно, что играть в трех турнирах удачно очень непросто. Думаю, что сегодняшний матч стал ярким тому подтверждением.

Игр много, плюс разъезды. Естественно, что соперник, не имея такого графика, был гораздо свежее. Ни на кого вину не перекладываю. Вина за поражение, прежде всего, на мне. Будем работать. Впереди шесть игр с этим соперником в чемпионате. Повторюсь – это была наша самая плохая игра против СКА. Хорошо, что она случилась сейчас, а не в конце сезона», – сказал Бебешко.

 
 
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко оценил игру команды в матче со СКА (23:33).

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