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Кейн оформил четыре дубля в девяти турах АПЛ

22.10.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил два мяча в ворота «Ливерпуля» (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

Форвард оформил четыре дубля в девяти турах текущего чемпионата. Ранее он забивал по два гола «Эвертону», «Вест Хэму» и «Хаддерсфилду».

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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил два мяча в ворота «Ливерпуля» (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

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