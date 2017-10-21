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Кейн оформил четыре дубля в девяти турах АПЛ
22.10.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил два мяча в ворота «Ливерпуля» (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Форвард оформил четыре дубля в девяти турах текущего чемпионата. Ранее он забивал по два гола «Эвертону», «Вест Хэму» и «Хаддерсфилду».
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил два мяча в ворота «Ливерпуля» (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.
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