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Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» обновил рекорд посещаемости АПЛ – 80 827 зрителей

22.10.2017 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

Игра прошла на стадионе «Уэмбли», на арену пришли 80 827 зрителей. Этот показатель стал рекордным за всю историю АПЛ.

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в марте 2007 года на стадионе «Олд Траффорд». За матчем «Манчестер Юнайтед» – «Блэкберн» наблюдали 76 098 болельщиков.

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