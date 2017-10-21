Хацкевич о судействе: «Это просто безобразие. Чемпионат проводится только для одной команды»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич считает, что судейство повлияло на результат матча против «Шахтера» (0:0).

«Какие могут быть претензии к ребятам? Полностью отдались игре, выдержали физически и выполнили план на игру, но судейская ошибка, которая должна была быть, все-таки произошла.

Был чистый пенальти, когда Бутко сыграл рукой. Команда восприняла это очень остро, это просто безобразие.

Чемпионат проводится только для одной команды. Но надо за такие ошибки наказывать людей, они тоже должны нести ответственность.

На такие матчи нужно назначать более квалифицированного арбитра, а этот (Виталий Романов – прим.) перед игрой был белее своей желтой майки.

У Фонсеки всегда претензии к судьям. Постоянно. Мы на это не обращаем внимание, если нормально судят, но когда допускаются такие ошибки, которые могли повлиять на исход матча.

Нужно с этим бороться. Как? Не знаю.

Это наш принципиальный соперник, пришло столько болельщиков, но результат нас не удовлетворил», – сказал Хацкевич в интервью программе «Профутбол».

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