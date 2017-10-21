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Corriere dello Sport: Соуза сменит Монтеллу в «Милане»
22.10.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство команды недовольно последними результатами. Клуб уже начал переговоры с бывшим тренером «Фиорентины» Паулу Соузой.
Сегодня «россонери» сыграли вничью с «Дженоа» (0:0) и набрали всего одно очко в последних четырех играх чемпионата Италии.
После 9 туров «Милан» набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
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«Милан» в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера Винченцо Монтеллу, сообщает Corriere dello Sport.
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