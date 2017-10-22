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Гран-при США. Хэмилтон выиграл гонку, Феттель – второй, Райкконен – третий
22.10.2017 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гран-при США
Трасса Америк, Остин
22 октября 2017 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 56 кругов
2. Себастьян Феттель (
3. Кими Райкконен («Феррари») +15,779
4. Макс Ферстаппен (
5. Валттери Боттас («Мерседес») +34,967
6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +90,980
7. Карлос Сайнс-младший («Рено») +92,944
8. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
10. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
11. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг
12. Стоффель Вандорн (
13. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
14. Ромен Грожан (
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
Сходы
Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
* – Ферстаппен получил 5-секундный штраф за выезд за пределы трассы с получением преимущества
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Гран-при СШАТрасса Америк, Остин22 октября 2017 года Гонка 1.
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