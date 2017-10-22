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Виктор Гончаренко: «Если «Спартак» участвует в чемпионской гонке, то почему мы не должны?»

22.10.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры с «Зенитом» (0:0) заявил, что армейцы продолжают участвовать в чемпионской гонке.

«Надо было улучшить качество игры, мы говорили об этом перед матчем. Много было единоборств, красивая игра, болельщикам нравятся такие встречи.

Что изменилось после матча с «Базелем»? Хорошая команда не может себе позволить играть плохо в двух матчах подряд. Это служило мотивацией, а также то, что в соперниках «Зенит».

Судейскую тему развивать не хочется, но желых карточек было очень много.

Мы продолжаем оставаться в чемпионской гонке. Если «Спартак» в ней участвует, то почему мы не должны?» – сказал Гончаренко.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры с «Зенитом» (0:0) заявил, что армейцы продолжают участвовать в чемпионской гонке.

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