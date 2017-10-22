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Мирный и Освальд победили в парном разряде на Кубке Кремля

22.10.2017 22:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали победителями московского теннисного турнира Кубок Кремля.

Мирный и Освальд победили в парном разряде на Кубке Кремля
© Sputnik / Виктор Толочко
Теннисист Мирный выиграл 750 матчей в парном разряде и вошел в историю

Спортсмены в воскресном финале одолели боснийца Дамира Джумхура и хорвата Антонио Санчича — 6:3, 7:5. Соперники провели на корте более часа.

В июле Максиму Мирному исполнилось 40 лет. Для белоруса выигранный трофей стал 50-м в карьере в парном разряде. 31-летний австриец Освальд выиграл свой шестой трофей в парах.

После финального поединка Мирный признался журналистам, что победа на Кубке Кремля далась нелегко. По его словам, турнир в Москве для него как домашний, а дома ощущается особое давление во время игры.

Также белорус заявил, что хотел бы вернуться на Кубок Кремля в качестве игрока, но пока не загадывает раньше января-февраля 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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"Я очень люблю этот турнир и, безусловно, сюда вернусь", - заявил белорус после победы в финале.

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