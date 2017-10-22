|
Неймар удален в матче с «Марселем». Он получил две желтых за три минуты, «ПСЖ» вырвал ничью в меньшинстве
- Размер текста:
- A
- A
- A
Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален с поля в матче чемпионата Франции против «Марселя» (2:2).
В концовке второго тайма бразилец получил две желтые карточки. Арбитр Рудди Буке выписал форварду предупреждения на 85-й и 87-й минутах.
Неймар был удален при счете 1:2 в пользу «Марселя». В добавленное время «ПСЖ» отыгрался благодаря голу нападающего Эдинсона Кавани.
В первом тайме Неймар забил, воспользовавшись передачей полузащитника Адриена Рабьо. После гола бразильца счет стал 1:1.
- Дата проведения
-
22 октября, 22.00, «Велодром»
- Голы:
-
1:0 –
16 Луис Густаво,
1:1 –
33 Неймар,
2:1 –
78 Товен,
2:2 –
90 Кавани.
Марсель –
Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Товен (Сарр, 83), Пайет (Сансон, 76), Окампос, Митроглу (Н`Жи, 66).
ПСЖ –
Ареоля, Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава, Верратти, Мотта (Дракслер, 69), Рабьо, Мбаппе (Ди Мария, 80), Кавани, Неймар.
- Предупреждения:
-
Митроглу
(45), Сакаи
(52), Мбаппе
(54), Неймар
(85), Окампос
(87), Сансон
(90).
- Удаление:
-
Неймар
(87).
Оцените лучших букмекеров: Фонбет, Балтбет, Бинго-бум
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален с поля в матче чемпионата Франции против «Марселя» (2:2).
-
Фотофакт: Ольга Бузова появилась в "голом" платье на показе в Москве
13:25, Sputnik Беларусь
-
"Купил трактор, чтобы накопить на квартиру". История водителя, который зарабатывает на картошке
09:30, Tut.by
-
Очередной секс-скандал в США: учительница совратила школьницу в классе
13:40, Sputnik Беларусь
-
Потрясающая неделя с Россией в сердце: как закрывали ВФМС в Сочи
12:51, Sputnik Беларусь
-
Киркоров на шоу в Минске признавался публике в любви и позировал для селфи с поклонниками
09:29, БелТА
-
В небе над Москвой чуть не столкнулись два самолета
12:17, Tut.by
-
"Каждый мужчина будет плох и "не такой". Эксперт о том, как матери сами лишают детей отца
12:01, Tut.by
-
Какой у вас уровень владения интуицией?
14:15, Flytothesky
-
"Я умею жить и на 5 рублей, и на 5 тысяч долларов". Артем Милевский - о Беларуси и больших деньгах
12:11, Tut.by
-
Питание, спорт и работа. Врач рассказывает, как мы разрушаем свои кости
12:55, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Артем Милевский: «Поначалу был против смены гражданства и хотел играть за сборную Беларуси»
12:26, Tribuna.com
-
Ягр догнал Хоу и вышел на 2-е место по матчам в НХЛ и Кубке Стэнли
09:12, Tribuna.com
-
Виктор Гончаренко: «Если «Спартак» участвует в чемпионской гонке, то почему мы не должны?»
23:49, Tribuna.com
-
Гран-при США. Хэмилтон выиграл гонку, Феттель – второй, Райкконен – третий
23:58, Tribuna.com
-
Мино Райола: «Теперь я получаю зарплату, а Златан – комиссионные. Думаю, 5-6 лет он еще поиграет»
08:32, Tribuna.com
-
ЧЕ по тайскому боксу в Париже: белорусы завоевали 15 медалей
08:46, Sputnik Беларусь
-
Неймар удален в матче с «Марселем». Он получил две желтых за три минуты, «ПСЖ» вырвал ничью в меньшинстве
01:36, Tribuna.com
-
Все новости
- Фотофакт: Ольга Бузова появилась в "голом" платье на показе в Москве 22.10.2017,
Sputnik Беларусь
- "Купил трактор, чтобы накопить на квартиру". История водителя, который зарабатывает на картошке 22.10.2017,
Tut.by
- Очередной секс-скандал в США: учительница совратила школьницу в классе 22.10.2017,
Sputnik Беларусь
- Собчак в Минске: Последний раз видите меня в серебре. Следующий раз - на переговорах с Лукашенко 22.10.2017,
Tut.by
- Потрясающая неделя с Россией в сердце: как закрывали ВФМС в Сочи 22.10.2017,
Sputnik Беларусь
- 10 ужасных финансовых ошибок, которые люди совершают в 30 лет 22.10.2017,
Tut.by
- Секс-символы, с которыми время сыграло злую шутку 22.10.2017,
Tut.by
- "Врачи тут получают больше айтишников". История белоруса, который живет в ЕС по "голубой карте"
19.10.2017,
Tut.by
- Санитарка выпала из окна Брестского онкодиспансера
17.10.2017,
Sputnik Беларусь
- Кому нужно заплатить налог на квартиру, "домик в деревне" и участок. Объясняем
17.10.2017,
Tut.by
- "Мы не люди? Почему нас не спрашивают?". Третьеклассник из Могилева записал видеообращение к президенту
18.10.2017,
Tut.by
- "Хотел сбросить 30 кило". Минчанин сделал операцию, чтобы похудеть, и через несколько дней умер
19.10.2017,
Tut.by
- "Никогда не видела грудь, похожую на мою": 300 женщин разделись, чтобы показать красоту в каждом теле
21.10.2017,
Tut.by
- В Минской новостройке рухнула стена, жители говорят: стену выдуло
17.10.2017,
Tut.by
Комментарии