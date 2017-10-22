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Неймар удален в матче с «Марселем». Он получил две желтых за три минуты, «ПСЖ» вырвал ничью в меньшинстве

23.10.2017 01:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален с поля в матче чемпионата Франции против «Марселя» (2:2).

В концовке второго тайма бразилец получил две желтые карточки. Арбитр Рудди Буке выписал форварду предупреждения на 85-й и 87-й минутах.

Неймар был удален при счете 1:2 в пользу «Марселя». В добавленное время «ПСЖ» отыгрался благодаря голу нападающего Эдинсона Кавани.

В первом тайме Неймар забил, воспользовавшись передачей полузащитника Адриена Рабьо. После гола бразильца счет стал 1:1.

Марсель – ПСЖ 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Велодром»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Луис Густаво, 1:1 – 33 Неймар, 2:1 – 78 Товен, 2:2 – 90 Кавани.
МарсельМанданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Товен (Сарр, 83), Пайет (Сансон, 76), Окампос, Митроглу (Н`Жи, 66).
ПСЖАреоля, Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава, Верратти, Мотта (Дракслер, 69), Рабьо, Мбаппе (Ди Мария, 80), Кавани, Неймар.
Предупреждения:
Митроглу (45), Сакаи (52), Мбаппе (54), Неймар (85), Окампос (87), Сансон (90).
Удаление:
Неймар (87).

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Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален с поля в матче чемпионата Франции против «Марселя» (2:2).

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