ЧЕ по тайскому боксу в Париже: белорусы завоевали 15 медалей

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Белорусская команда заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по тайскому боксу, сообщает Sputnik.

Континентальное первенство завершилось в Париже в минувшую субботу, 21 октября. Участие в турнире приняли более 200 спортсменов из 25 стран, в том числе Швеции, Турции, Беларуси, Украины, Греции, Франции, Австрии, Израиля, Латвии и др. Поединки проходили под сводами арены Halle Georges Carpentier.

По итогам турнира белорусы завоевали 15 наград. Медали высшего достоинства у Максима Петкевича (весовая категория до 63,5 кг), Владислава Едешко (63,5 кг), Ильи Бурова (67 кг), Никиты Шостака (81 кг) и Дианы Емельяновой (свыше 75 кг). Кроме того, на счету белорусов три серебряные и семь бронзовых медалей.

Первое место в медальном зачете заняла Россия — 26 медалей (11 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовых медали). Вторую строчку заняли французы — 19 наград (5, 5 и 9).