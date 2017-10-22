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ЧЕ по тайскому боксу в Париже: белорусы завоевали 15 медалей
23.10.2017 08:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Белорусская команда заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по тайскому боксу, сообщает Sputnik.
Континентальное первенство завершилось в Париже в минувшую субботу, 21 октября. Участие в турнире приняли более 200 спортсменов из 25 стран, в том числе Швеции, Турции, Беларуси, Украины, Греции, Франции, Австрии, Израиля, Латвии и др. Поединки проходили под сводами арены Halle Georges Carpentier.
По итогам турнира белорусы завоевали 15 наград. Медали высшего достоинства у Максима Петкевича (весовая категория до 63,5 кг), Владислава Едешко (63,5 кг), Ильи Бурова (67 кг), Никиты Шостака (81 кг) и Дианы Емельяновой (свыше 75 кг). Кроме того, на счету белорусов три серебряные и семь бронзовых медалей.
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В медальном зачете белорусских спортсменов обошли россияне и французы.
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