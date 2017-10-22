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Билл Клинтон вручил приз победителю Гран-при США Хэмилтону
23.10.2017 00:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл гонку в рамках Гран-при США, которая прошла в воскресенье на трассе в Остине, штат Техас, передает Sputnik.
Вторым финишировал пилот Ferrari Себастьян Феттель, также на подиум поднялся напарник четырехкратного чемпиона, финн Кими Райкконен. На предпоследнем повороте "айсмена" обогнал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, однако на него был наложен пятисекундный штраф за обгон вне трассы, и в итоге третье место осталось за Райкконеном.
© REUTERS/ Toru Hanai
Победные кубки тройке призеров вручали экс-президент США Билл Клинтон и титулованный ямайский легкоатлет Усэйн Болт, также подаривший Хэмилтону шиповки со своим автографом.
Очки в гонке также завоевали: Макс Ферстаппен (RBR), Валттери Боттас (Mercedes), Эстебан Окон (Force India), Карлос Сайнс (Renault), Серхио Перес (Force India), Фелипе Масса (Williams), Даниил Квят (Toro Rosso).
Борьба за чемпионский титул еще продолжается, а вот команда Mercedes в американской гонке досрочно стала обладателем Кубка конструкторов.
Российский гонщик Квят пока
Следующая гонка в рамках Чемпионата мира "Формулы-1" пройдет в Мексике.
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Также победителей поздравил знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, который подарил британцу шиповки с автографом.
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