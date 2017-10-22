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Билл Клинтон вручил приз победителю Гран-при США Хэмилтону

23.10.2017 00:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл гонку в рамках Гран-при США, которая прошла в воскресенье на трассе в Остине, штат Техас, передает Sputnik.

Вторым финишировал пилот Ferrari Себастьян Феттель, также на подиум поднялся напарник четырехкратного чемпиона, финн Кими Райкконен. На предпоследнем повороте "айсмена" обогнал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, однако на него был наложен пятисекундный штраф за обгон вне трассы, и в итоге третье место осталось за Райкконеном.

Билл Клинтон вручил приз победителю Гран-при США Хэмилтону
© REUTERS/ Toru Hanai
Британец из Mercedes Хэмилтон выиграл Гран-при Японии

Победные кубки тройке призеров вручали экс-президент США Билл Клинтон и титулованный ямайский легкоатлет Усэйн Болт, также подаривший Хэмилтону шиповки со своим автографом.

Очки в гонке также завоевали: Макс Ферстаппен (RBR), Валттери Боттас (Mercedes), Эстебан Окон (Force India), Карлос Сайнс (Renault), Серхио Перес (Force India), Фелипе Масса (Williams), Даниил Квят (Toro Rosso).

Борьба за чемпионский титул еще продолжается, а вот команда Mercedes в американской гонке досрочно стала обладателем Кубка конструкторов.

Российский гонщик Квят пока на одну гонку вернулся в свою команду, его напарником на этот раз был чемпион гонок на выносливость, новозеландец Брендон Хартли, который финишировал 13-м. Дальнейшая судьба Квята пока остается неизвестной, так как заменивший россиянина француз Пьер Гасли не участвовал в американской гонке, и решение о дальнейшем участии пилота будет принимать команда в ближайшее время.

Следующая гонка в рамках Чемпионата мира "Формулы-1" пройдет в Мексике.

 
Теги: Минск
 
 
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Также победителей поздравил знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, который подарил британцу шиповки с автографом.

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Гран-при США. Хэмилтон выиграл гонку, Феттель – второй, Райкконен – третий
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