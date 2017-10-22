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Сергей Гуренко о судействе в матче со «Славией»: «Так судить тоже нельзя. Иначе зачем это все?»

23.10.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча со «Славией» (0:0) посетовал на спорные судейские решения.

«Много было нюансов. Хватало моментов, которые судья трактовал неоднозначно. Считаю, он отсудил слабо, не поставил стопроцентный пенальти в начале игры. Позже был толчок в спину руками нашего футболиста в штрафной. Не хочу списывать все на судейство. Сами виноваты, ведь не реализовали свои моменты, но так судить тоже нельзя. Иначе зачем это все?

Впереди еще четыре тура, у всех будут сложные матчи. Мы потеряли очки там, где этого вообще нельзя было делать. Знаю, были на четыре головы сильнее! Из десяти матчей со «Славией» выиграем девять! Но сегодня был именно тот один матч», – сказал Гуренко.

Матч обслуживала судейская бригада Игоря Крука.

«Из десяти матчей со «Славией» выиграем девять». Мозыряне поставили подножку минскому «Динамо»

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча со «Славией» (0:0) посетовал на спорные судейские решения.

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