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Игорь Суркис: «Об увольнении Хацкевича даже не думаю»

23.10.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Динамо» Игорь Суркис перед матчем с «Шахтером» заявил, что не собирается увольнять главного тренера Александра Хацкевича.

«Если «Динамо» не выигрывает, будет критика, будет выигрывать – будут хвалить. Это нормальные вещи, нормально явление.

Все хотят, чтобы команда выигрывала, но есть определенные обстоятельства.

Об увольнении Хацкевича даже не думаю. Если после каждого поражения думать о том, чтобы менять тренера, то тогда нужно вообще не принимать никакого участия в футболе. Хацкевич делает все возможное», – сказал Суркис. 

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Президент «Динамо» Игорь Суркис перед матчем с «Шахтером» заявил, что не собирается увольнять главного тренера Александра Хацкевича.

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