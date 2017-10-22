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Игорь Суркис: «Об увольнении Хацкевича даже не думаю»
23.10.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Динамо» Игорь Суркис перед матчем с «Шахтером» заявил, что не собирается увольнять главного тренера Александра Хацкевича.
«Если «Динамо» не выигрывает, будет критика, будет выигрывать – будут хвалить. Это нормальные вещи, нормально явление.
Все хотят, чтобы команда выигрывала, но есть определенные обстоятельства.
Об увольнении Хацкевича даже не думаю. Если после каждого поражения думать о том, чтобы менять тренера, то тогда нужно вообще не принимать никакого участия в футболе. Хацкевич делает все возможное», – сказал Суркис.
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Президент «Динамо» Игорь Суркис перед матчем с «Шахтером» заявил, что не собирается увольнять главного тренера Александра Хацкевича.
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