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Экс-врач сборной Китая: допинг принимали все медалисты

23.10.2017 10:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Более десяти тысяч ведущих китайских атлетов систематически принимали допинг, рассказала  немецкой телекомпании ARD бывшая врач олимпийской сборной Китая Сюэ Иньсянь.

Экс-врач сборной Китая: допинг принимали все медалисты
© Sputnik/ Валерий Мельников
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"В 1980-е и 90-е китайские атлеты из национальной сборной активно использовали допинг", — сказала Иньсянь.

По ее словам, существовала государственная программа, люди в Китае верили только в допинг.

"Каждый, кто принимал допинг, считался защищающим страну. И наоборот, любой, кто отказывался это делать, рассматривался как угроза. Если ты отказываешьмся принимать допинг, то ты должен был покинуть команду", — сказала бывший тренер.

Запрещенные препараты начинали давать и юным спортсменам. По словам  Иньсянь, допинг принимали и 11-летние атлеты. Причем в этой программе участвовали представители самых разных видов спорта — футболисты, волейболисты, баскетболисты, теннисисты, пловцы, гимнасты, тяжелоатлеты.

Все медали в эти годы были завоеваны китайцами под допингом. Их надо вернуть, полагает, бывший врач китайской сборной.

По словам экс-врача сборной, китайские власти угрожали ей, требовали хранить в секрете информацию о допинговой программе. Два года назад Сюэ Иньсянь покинула страну и попросила политического убежища в Германии.

В понедельник стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало расследование по делу о возможном существовании допинговой системы в китайском спорте. В пресс-службе организации заметили, что агентство в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом предпримет все необходимые действия для подтверждения или опровержения слов Сюэ Иньсянь. 

 
Теги: Минск
 
 
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