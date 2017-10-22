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Экс-врач сборной Китая: допинг принимали все медалисты
23.10.2017 10:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Более десяти тысяч ведущих китайских атлетов систематически принимали допинг, рассказала немецкой телекомпании
© Sputnik/ Валерий Мельников
"В 1980-е и 90-е китайские атлеты из национальной сборной активно использовали допинг", — сказала Иньсянь.
По ее словам, существовала государственная программа, люди в Китае верили только в допинг.
"Каждый, кто принимал допинг, считался защищающим страну. И наоборот, любой, кто отказывался это делать, рассматривался как угроза. Если ты отказываешьмся принимать допинг, то ты должен был покинуть команду", — сказала бывший тренер.
Запрещенные препараты начинали давать и юным спортсменам. По словам Иньсянь, допинг принимали и 11-летние атлеты. Причем в этой программе участвовали представители самых разных видов спорта — футболисты, волейболисты, баскетболисты, теннисисты, пловцы, гимнасты, тяжелоатлеты.
Все медали в эти годы были завоеваны китайцами под допингом. Их надо вернуть, полагает, бывший врач китайской сборной.
По словам экс-врача сборной, китайские власти угрожали ей, требовали хранить в секрете информацию о допинговой программе. Два года назад Сюэ Иньсянь покинула страну и попросила политического убежища в Германии.
В понедельник стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало расследование по делу о возможном существовании допинговой системы в китайском спорте. В пресс-службе организации заметили, что агентство в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом предпримет все необходимые действия для подтверждения или опровержения слов Сюэ Иньсянь.
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