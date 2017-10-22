Главная спортивная арена Беларуси преображается. Работы на ней кипят с раннего утра до позднего вечера. Задействованы десятки единиц техники, сотни рабочих ежедневно — стройка шумит-гудит людскими голосами, гремит отбойными молотками, сверкает сваркой, пахнет краской.

Каждый четверг сюда для проведения оперативных совещаний приезжает строительное начальство, представители Министерства спорта и туризма, Мингорисполкома. Неоднократно на "Динамо" побывало руководство правительства и Администрации президента. 23 апреля прошлого года во время республиканского субботника на стадионе трудился глава государства. Компанию ему составили именитые белорусские спортсмены и тренеры.

Объект — важный, приметный. Он сможет принимать международные соревнования по легкой атлетике и футболу. Здесь же в 2019 году пройдут церемонии открытия и закрытия II Европейских игр, а также состязания Королевы спорта.

"Динамо" — легенда, которую нужно беречь

Задача по реконструкции старичка-стадиона (он был официально открыт 12 июня 1934 года, потом пережил разруху во время Великой Отечественной войны и неоднократную перестройку) — масштабная и непростая. Главная сложность — в необходимости сохранить элементы классической архитектуры 50-х годов XX века и достроить новое — оригинальное, технологичное, многофункциональное. Как шутят сами строители, дешевле и проще было бы возвести абсолютно новый, чем переделывать старый стадион. Но, помимо того, что аркада и входная арка признаны историко-культурной ценностью, "Динамо" — это символ, легенда, людские судьбы, воспоминания, эмоции, а к подобному нематериальному наследию тоже нужно относиться бережно.



Минск - реконструкция 2017 года" class=""> © Sputnik / Владимир Нестерович Стадион Динамо Минск - реконструкция 2017 года

Стадион располагается очень удобно: центр города, недалеко станции обеих веток метро, железнодорожный и автовокзалы, остановки общественного транспорта. Так что добраться до него несложно. Правда, в дни футбольных матчей рядом с "Динамо" личный автомобиль припарковать было практически невозможно, но это издержки и побудительный мотив пройтись пешком.

Трибуны могли рухнуть

Начало новой масштабной реконструкции стадиона и прилегающей территории было положено давно — еще в 2012 году. Спешным порядком снесли здание центра спортивной медицины по улице Свердлова (на его месте планировали возвести ресторанно-гостиничный комплекс), обнесли забором площадку со стороны улицы Ленина, где должны были построить 10-этажный отель… Но эти проекты так и остались нереализованными. И только вместо кассового павильона, что по улице Кирова, физкультурно-спортивное общество "Динамо" сумело отгрохать торгово-офисное здание.



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С самим стадионом ситуация выглядела еще сложнее. Его реконструкция — мера вынужденная, потому что сооружение ветшало на глазах. Обследовав "Динамо" в очередной раз, специалисты пришли к выводу, что техническое состояние его конструкций, инженерных коммуникаций, а также подтрибунных помещений создавали реальную угрозу для безопасности спортсменов и зрителей. Многие помнят, что на козырек западной трибуны людей уже давно перестали пускать, на сиденьях была несмываемая грязь, в раздевалках, судейских и пресс-центре царили сырость и плесень…

Потом начался длительный и мучительный процесс выбора проекта, определения заказчика, подрядчика и прочее, прочее.

16 мая 2014 года Александр Лукашенко подписал указ "О реконструкции комплекса объектов стадиона "Динамо" в г. Минске". Заказчиком определено управление капитального строительства Мингорисполкома, генеральной проектной организацией — предприятие "Минскпроект". Финансирование идет за счет средств бюджета столицы.

Крыша изогнется и спрячет от дождя

Как выяснилось, самая большая сложность таилась наверху — на крыше стадиона. По проекту, да и по современным тенденциям, значительная часть зрителей должна быть укрыта от осадков. В нашем случае повезет примерно 70-80% болельщиков: над ними раскинется изогнутый купол, этакий диковинный зонтик-козырек. Будет казаться, что конструкция легкая, парящая, воздушная, на самом деле она тяжеленная, гигантская. Поначалу мало кто вообще брался за ее изготовление. Вернее, так: иностранные компании предлагали, но очень дорого, а у белорусских не было должного опыта или смелости сделать все быстро и качественно. В конце концов, за столь сложное дело взялся Молодечненский завод металлоконструкций.



© Sputnik / Виктор Толочко Филип Киркоров и его поклонницы, концерт в Минске

Как рассказал начальник строительства Александр Лащ, поначалу были недочеты, споры, обсуждения, даже истерики с обеих сторон: "Объект ведь уникальный, ни одной прямой линии там нет, и даже разработать соответствующую документацию было очень непростой задачей. Но в итоге и производители научились, и мы смогли приспособиться. Видите же: почти построили, и теперь приобретенный опыт сможем использовать на других объектах". К слову, цена оказалась на треть меньше, чем у конкурентов, но из-за того, что не сразу все ладилось, произошла задержка темпов строительства.

Теперь все в порядке: рабочим осталось смонтировать всего-то 12 из более чем 3200 тонн конструкций. Потом их накроют алюминиевыми профилированными листами, и будет все изящно, оригинально, красиво.

Это будет грандиозный комплекс

После завершения реконструкции зрительских мест будет чуть более 20 тысяч. При этом появятся специальные места для людей на инвалидных колясках, а также места со столиками для журналистов. Изменен профиль трибун, что значительно улучшает обзор. Станет больше буфетов и санузлов. Будет обустроено 108 комментаторских кабинок. Площадь подтрибунных помещений увеличена в 3 раза (там расположатся раздевалки, конференц-залы, офисы, склады, магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс, семейно-развлекательный центр, бары, кафе, рестораны). Для спортсменов, тренеров, судей и прочих официальных лиц обустроят подземную двухуровневую стоянку. Поставят 4 осветительные мачты, в которых будет 394 светодиодных прожектора, которые смогут освещать как спортивные соревнования, так и концерты. Будут установлены два видеотабло 20×10 и 14×7 метров.



© Sputnik / Владимир Нестерович Стадион Динамо Минск - реконструкция 2017 года

На самом ядре постелют беговые дорожки, обустроят секторы для метания диска, молота, копья и толкания ядра, площадки для прыжков в длину и высоту, тройного прыжка и прыжков с шестом. Для футболистов будет поле с натуральным покрытием, для альпинистов — крытый скалодром.

На том месте, где была "динамовская" спортивная школа и где юные Валентин Белькевич, Александр Хацкевич и Александр Глеб осваивали азы футбольного мастерства, сбивая коленки на кривом асфальте, полным ходом строится разминочный стадион (с осветительными мачтами, беговыми дорожками, секторами для прыжков, игровыми площадками и травяным футбольным полем). Отсюда спортсмены смогут пройти в раздевалки через подземный тоннель.



© Sputnik / Владимир Нестерович Стадион Динамо Минск - реконструкция 2017 года

По словам начальника строительного управления №94 Дмитрия Сая, реконструкцию "Динамо" планируют завершить к середине следующего года. После чего на стадионе проведут тестовые соревнования, а потом и зажгут огонь Евроигр. Ждать осталось недолго.