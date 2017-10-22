Мбаппе стал обладателем приза Golden Boy-2017

Лучшим молодым футболистом Европы 2017 года признан нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

18-летний французский форвард стал обладателем приза Golden Boy.

Напомним, что приз вручается лучшему футболисту Европы не старше 21 года.

Tuttosport определяет победителя, проводя голосование среди журналистов L’Equipe (Франция), Marca (Испания), The Times (Англия), A Bola (Португалия), De Telegraaf (Голландия), Tuttosport, Corriere dello Sport и Gazzetta dello Sport (все – Италия).

В расширенный список претендентов входили 25 игроков, а в тройку финалистов, кроме Мбаппе, – Габриэл Жезус и Усман Дембеле.

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