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Марек Зуб: «БАТЭ 11 лет чемпион. Большинство наших игроков просто не знают другой ситуации. Они не чувствуют, что могут быть чемпионами»
23.10.2017 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о том, почему у команды не получаются матчи с прямыми конкурентами в борьбе за медали.
«Я часто думаю об этом. В играх с лидерами чемпионата мы не показываем тот максимум, на который способны. БАТЭ 11 лет подряд берет чемпионство. Большинство наших игроков просто не знают другой ситуации. Они не чувствуют, что могут быть чемпионами. Для них порядок такой, что чемпионом станет БАТЭ. Не хватает веры в то, что на самом деле и Борисов теряет очки, и Борисов можно обыгрывать», – сказал Зуб.
В турнирной таблице высшей лиги «Шахтер» располагается на первом месте, набрав 59 очков. На второй строчке минское «Динамо» – 56 баллов. Третья позиция у БАТЭ – 54 очка. Сегодня борисовчане сыграют с «Днепром».
До конца чемпионата осталось четыре тура.
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Марек Зуб: «БАТЭ 11 лет чемпион. Большинство наших игроков просто не знают другой ситуации. Они не чувствуют, что могут быть чемпионами»
Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о том, почему у команды не получаются матчи с прямыми конкурентами в борьбе за медали.
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