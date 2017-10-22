ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марек Зуб: «БАТЭ 11 лет чемпион. Большинство наших игроков просто не знают другой ситуации. Они не чувствуют, что могут быть чемпионами»

23.10.2017 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о том, почему у команды не получаются матчи с прямыми конкурентами в борьбе за медали.

«Я часто думаю об этом. В играх с лидерами чемпионата мы не показываем тот максимум, на который способны. БАТЭ 11 лет подряд берет чемпионство. Большинство наших игроков просто не знают другой ситуации. Они не чувствуют, что могут быть чемпионами. Для них порядок такой, что чемпионом станет БАТЭ. Не хватает веры в то, что на самом деле и Борисов теряет очки, и Борисов можно обыгрывать», – сказал Зуб.

В турнирной таблице высшей лиги «Шахтер» располагается на первом месте, набрав 59 очков. На второй строчке минское «Динамо» – 56 баллов. Третья позиция у БАТЭ – 54 очка. Сегодня борисовчане сыграют с «Днепром».

До конца чемпионата осталось четыре тура.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о том, почему у команды не получаются матчи с прямыми конкурентами в борьбе за медали.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Стадион "Динамо": от ветхости к модернизму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика