Артем Милевский: «Гражданство Капленко? Я переходил с гарантией выступать за сборную Украины, а Кириллу еще нужно будет пробиться в российскую»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский, в свое время сменивший белорусское гражданство на украинское, поделился мнением о схожей ситуации с перспективным игроком «Зенита» Кириллом Капленко, который хочет выступать за сборную России.

«Я плохо знаю этого парня. Так понимаю, что он решил играть в сборной России? Кирилл имеет на это право, но надо понимать, что наши ситуации разные. Я переходил с гарантией выступать за сборную Украины, а Капленко просто один из кандидатов в российскую команду. Там огромный выбор футболистов, поэтому в сборную России ему надо будет еще пробиться. Все не так просто.

Андрей Стась и Дарья Блашко? Как бы болельщики на них ни обижались, спортсмены в первую очередь должны думать о благополучии своей семьи и карьере. Когда игрок меняет гражданство, он держит в голове не только патриотизм. Большую роль играет конкуренция и перспективы. Например, Стась подписал контракт с омским «Авангардом» – одним из лидеров КХЛ. Он должен решать профессиональные задачи. Глупо из-за этого называть капитана сборной предателем и сокрушаться: «Усё, уехаў!» – сказал Милевский.