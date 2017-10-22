|
Дмитрий Хохлов: «До последнего тура не будет ясно, кто станет чемпионом в этом сезоне»
23.10.2017 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов поделился мнением о том, почему горнякам не удавались матчи с минским «Динамо» и
«Сложно сказать, в чем причина наших неудачных выступлений в этих матчах. Если оценивать игру
Отрыв всего три очка. До последнего тура не будет ясно, кто станет чемпионом в этом сезоне», – сказал Хохлов.
В турнирной таблице высшей лиги «Шахтер» располагается на первом месте, набрав 59 очков. На второй строчке минское «Динамо» – 56 баллов. Третья позиция у БАТЭ – 54 очка. Сегодня борисовчане сыграют с «Днепром».
До конца чемпионата осталось четыре тура.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов поделился мнением о том, почему горнякам не удавались матчи с минским «Динамо» и БАТЭ.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии