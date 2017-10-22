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Дмитрий Хохлов: «До последнего тура не будет ясно, кто станет чемпионом в этом сезоне»

23.10.2017 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов поделился мнением о том, почему горнякам не удавались матчи с минским «Динамо» и БАТЭ.

«Сложно сказать, в чем причина наших неудачных выступлений в этих матчах. Если оценивать игру «Шахтера» в важных встречах чемпионата и еврокубков в контексте набора очков и добычи нужного результата, то да, можно сказать, что мы играем плохо с прямыми конкурентами. Хотя по качеству игры я бы так не сказал.

Отрыв всего три очка. До последнего тура не будет ясно, кто станет чемпионом в этом сезоне», – сказал Хохлов.

В турнирной таблице высшей лиги «Шахтер» располагается на первом месте, набрав 59 очков. На второй строчке минское «Динамо» – 56 баллов. Третья позиция у БАТЭ – 54 очка. Сегодня борисовчане сыграют с «Днепром».

До конца чемпионата осталось четыре тура.

 

 
 
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Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов поделился мнением о том, почему горнякам не удавались матчи с минским «Динамо» и БАТЭ.

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