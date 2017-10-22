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УЕФА выделит белорусским клубам 452 тыс евро на программу по развитию молодежи

23.10.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА направит белорусским клубам 452 тысячи евро на программы по развитию молодежи.

Всего клубам через их профессиональные лиги и/или национальные ассоциации будет выплачено 124,37 миллиона евро.

Из этой суммы 80% получат клубы из лиг или ассоциаций, у которых есть хотя бы один представитель на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Еще 20% будут отправлены лигам/ассоциациям, не имеющим ни одного клуба в престижнейшем еврокубке.

Эти деньги клубы должны потратить на программы по развитию молодежи и проекты местного значения.

Любой клуб, который хочет претендовать на эти выплаты, должен иметь четкую программу развития молодежи, которая одобрена национальной ассоциацией в соответствии с системой клубного лицензирования УЕФА.

Согласно таблице выплат, Люксембург получит 403 тыс евро,

УЕФА выделит белорусским клубам 452 тыс евро на программу по развитию молодежи

 
 
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УЕФА направит белорусским клубам 452 тысячи евро на программы по развитию молодежи.

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